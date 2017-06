Cropenergies hat 1 Mrd. € Umsatz mit Bioethanol in der Planung. Per Jahresende mehr als 900 Mio. €. Bei aktuell weitgehend stabilen Preisen für Bioethanol kommt ein sauberes Gewinnergebnis heraus. Marktwert etwa 850 Mio. €, wovon gut 550 Mio. € auf Südzucker als Großaktionär entfallen. Was plant Südzucker? In Mannheim gibt es zwei Versionen: Mit der Aufnahme in den MDAX ergibt sich eine Aufwertung um gut 15 bis 20 %. Dann ist eine Reduktion der Beteiligung auf 25 % die an sich logische Folge. Option zwei: Was macht Südzucker damit, um die Zucker-Abhängigkeit zu verifizieren? Bis 1 Mrd. € Investments gelten als machbar und finanzierbar. Dann steigt das Potenzial für Südzucker um 25 bis 30 % als erste Annahme.br/>

