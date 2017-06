Wien - Der Datenkalender hat heute vor allem interessante Konjunkturfrühindikatoren zu bieten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Einkaufsmanagerindices (PMI) für die Eurozone, Deutschland und Frankreich hätten sich in den letzten Monaten deutlich verbessert und zuletzt teilweise den höchsten Stand seit vielen Jahren erreicht. Auf dem aktuellen Niveau werde die Luft für einen weiteren Anstieg bereits dünn, und so würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG für die Schnellschätzungen im Juni einen Rückgang ansetzen. Der belgische Frühindikator, welcher aufgrund der engen wirtschaftlichen Verflechtungen Belgiens mit den umliegenden großen Volkswirtschaften Indikationen für den gesamten Euroraum liefere, habe zuletzt entgegen dem Trend anderer Umfragen einen Rückgang verbucht. Die Analysten würden damit rechnen, dass die Lücke zu anderen Indikatoren mit einem Anstieg verringert werde.

Den vollständigen Artikel lesen ...