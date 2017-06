Bei Baumwolle geht es seit Anfang des Monats deutlich abwärts. In dieser Zeit verloren die Notierungen rund zehn Prozent an Wert. Auch die Saisonalität kann im bevorstehenden Juli für einen weiterhin fallenden Preis stehen. So befindet sich der vor kurzem vorgestellte Mini Future Short im Plus.

Der Baumwollpreis tendiert seit Anfang Juni deutlich nach unten. Saisonal gesehen könnte der Baumwollpreis im verbleibenden Juni zwar noch schwanken, ab Anfang Juli könnte sich aber anhand der bisherigen Saisondaten eine kurze, doch schnell nach unten gerichtete Tendenz ergeben. Unsere vor drei Tagen vorgestellte Idee, mit der WKN VL1U3E auf einen fallenden Baumwollpreis zu setzen, befindet sich entsprechend im Gewinn. Der vorgestellte Mini Future ...

Den vollständigen Artikel lesen ...