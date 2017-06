Q&A mit Nicholas Gartside, Fondsmanager bei J.P. Morgan Asset Management

Die Realität für Anleiheninvestoren hat sich verändert

Chancen nutzen mit flexiblen Anleihenstrategien

Angesichts steigender Zinsen und volatiler Anleihenmärkte erklärt Portfoliomanager Nick Gartside, weshalb Anleihenanleger Interesse an benchmarkunabhängigen Anleihenstrategien zeigen, um attraktive reale Renditen zu erzielen.



Erfolgreich an den Anleihenmärkten anzulegen, wurde in den vergangenen Jahren immer schwieriger: Extrem niedrige Zinsen, quantitativen Lockerung und Risikoaversion führten zu einer Verzerrung der Märkte. Angesichts unveränderter historischer Tiefststände bei den Anleihenerträgen können sich die Anleger zur Erzielung von Erträgen nicht mehr nur auf Kupons verlassen. Vielmehr müssen sie zunehmend das gesamte Anleihenspektrum nutzen, um Erträge zu erzielen.



Im Zuge der US-Wahlen wurden von einer wesentlichen Verlagerung hinsichtlich des Wachstums- und Inflationsausblicks in Mitleidenschaft gezogen. Die Erträge sind gestiegen und bei den Kreditspreads kam es in Reaktion auf die geplanten fiskalpolitischen Anreize von Präsident Trump, welche die US-Notenbank dazu veranlassen dürften, die Zinsen schneller zu normalisieren als ursprünglich erwartet, zu einer Verengung. Dieser stark veränderte Ausblick sollte zu einer erhöhten Volatilität führen, da sich die Märkte auf das neue Umfeld für Anleihen einstellen.



