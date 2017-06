Original-Research: curasan AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu curasan AG Unternehmen: curasan AG ISIN: DE0005494538 Anlass der Studie: Update Empfehlung: n.a. seit: 23.06.2017 Kursziel: n.a. Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann Voraussichtliche Steuernachzahlung zwingt curasan zur Gewinnwarnung curasan hat gestern überraschend eine Gewinnwarnung aufgrund einer zu erwartenden Steuernachzahlung verkündet. Risiko einer erhöhten Steuerbelastung: Eine seit 2013 laufende steuerliche Betriebsprüfung hat nach Angaben des Unternehmens ergeben, dass gegenüber curasan voraussichtlich Steuernachforderungen von bis zu 0,8 Mio. Euro erhoben werden. Dabei geht es um die bereits im Jahr 2008 veräußerten dentalen Geschäftsaktivitäten an die Riemser Pharma GmbH. Der Steuerbescheid stand damals unter dem Vorbehalt der Nachprüfung. Nun haben die Behörden im Rahmen einer seit 2013 laufenden Betriebsprüfung einen neuen Bewertungsansatz gewählt. Die veränderte Allokation der einzelnen Vertragsbestandteile hat zu einem wesentlichen steuerlichen Einfluss geführt. Verhandlungen mit den Finanzbehörden: Das Unternehmen versucht nun, den Betrag zu reduzieren und wird zu gegebener Zeit auch mögliche Rechtsmittel prüfen. Darüber hinaus geht curasan davon aus, dass die sich möglicherweise ergebende Nachzahlung erst mittelfristig wirksam wird und versucht mit den Finanzbehörden eine Ratenzahlung zu vereinbaren. Wir gehen davon aus, dass sich die Finanzbehörden konstruktiv zeigen werden. Weiterhin angespannte Finanzlage: Die heutige Meldung kommt für curasan zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, da sich die bereits angespannte Liquiditätslage bisher nicht verbessert hat. Nach Rücksprache mit dem Unternehmen arbeite man jedoch mit Hochdruck an einer Lösung der Finanzierungsproblematik. Ergebnisausblick muss korrigiert werden: curasan bestätigt für das laufende Jahr die erwartete Umsatzsteigerung (Brutto-Umsatzerlöse i.H.v. 8,5 bis 8,8 Mio. Euro). Da das Risiko jedoch bilanziell in Q2 erfasst wird, kann das Unternehmen das bisher genannte Ziel für das Nettoergebnis (-1,6 bis -2,0 Mio. Euro) nun voraussichtlich nicht mehr erreichen. Allerdings wurde noch keine angepasste Ergebnisguidance kommuniziert. Wir haben unsere Prognosen für das laufende Jahr aufgrund der heutigen Meldung angepasst und erwarten nun ein Nettoergebnis von -2,6 Mio. Euro (zuvor: -1,8 Mio. Euro). Fazit: Die ohnehin angespannte Liquiditätslage droht sich durch die heutige Meldung weiter zu verschlechtern. Wir setzen daher bis zur Klärung der Finanzierungssituation weiterhin das Rating aus. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG zählt zu den größten unabhängigen Research-Häusern in Deutschland. Zum Coverage-Universum des Hamburger Unternehmens gehören eine Vielzahl von Small- und MidCaps aus unterschiedlichsten Sektoren. Montega unterhält umfangreiche Kontakte zu institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Family Offices mit dem Fokus 'Deutsche Nebenwerte' und zeichnet sich durch eine aktive Pressearbeit aus. Die Veröffentlichungen der Analysten werden regelmäßig von der Fach- und Wirtschaftspresse zitiert. Neben der Erstellung von Research-Publikationen gehört die Organisation von Roadshows, Fieldtrips und Sektorkonferenzen zum Leistungsspektrum der Montega AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15341.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

