In Paris schmiert der größte Stahlkonzern der Welt ab. Arcelormittal verlor in den letzten Wochen rund 33 %. Wo die Gründe liegen, ist bis jetzt nicht bekannt. Ob die amerikanische Haltung im Stahlstreit mit Europa Wirkung zeigt, wissen wir ebenfalls nicht. Es wird ein interessanter Test dafür sein, wie die Neuordnung der europäischenStahlszene demnächst zu beurteilen ist. Denn weder ThyssesnKrupp noch Slazgitter zeigen diese Schwäche, sondern eher das Gegenteil. Heute stuft die DZBank als zweite Adresse Klöckner & Co hoch, und zwar von 10,60 auf 11 €. Nicht sensationell, aber vor den Zahlen zum zweiten Quartal durchaus indikativ.br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus der gestrigen AB-Daily.br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info