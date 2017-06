FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine "beeindruckende" Margenverbesserung im Bandstahlgeschäft hat die Commerzbank positiv für Salzgitter gestimmt. Jahrelang sei die Profitabilität des Stahlkonzerns in diesem Bereich der Konkurrenz sichtbar hinterher gehinkt, erinnerte Analyst Ingo-Martin Schachel in einer Studie vom Freitag. Er machte dies am Preis für eine Tonne Bandstahl fest, der durchgehend 20 Euro unter dem Branchendurchschnitt geblieben sei.

Doch in den vergangenen beiden Quartalen habe Salzgitter diesen Rückstand eindrucksvoll verkürzt, betonte der Experte: Der zuletzt erzielte Preis liege mit 92 Euro zwar weiter 40 Euro unter dem Preis, den der österreichische Konkurrent Voestalpine habe durchsetzen können, aber höher als im Europageschäft von Thyssenkrupp und ArcelorMittal.

Daher hob der Experte seine Schätzungen für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 15 Prozent an. Das Kursziel für die Salzgitter-Aktie schraubte er von 22 auf 38 Euro hoch und liegt nun fast 7 Prozent über dem aktuellen Bewertungsniveau, weshalb er seine Verkaufsempfehlung strich. Mit dem neuen Anlagevotum "Hold" geht er davon aus, dass die Aktie auf Sicht von 6 Monaten in einer Spanne von 5 Prozent um den aktuellen Kurs schwanken wird./gl/la/fbr

Analysierendes Institut Commerzbank

