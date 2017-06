Aktie im Fokus - Klöckner & Co

Die Aktien des Stahlhandelshauses Klöckner & Co befanden sich am 09. November 2016 auf einem verlaufstief von 9,26 Euro. Seitdem konnten sie sich bis auf ein Zwischenhoch vom 27. Januar 2017 bei 13,11 Euro erholen. Am 21. Juni fiel das Papier aber sogar unter die Marke von 9,26 Euro auf ein Tief von 8,89 Euro zurück.

Die nächsten Kursziele könnten sich aufgrund der 9,26-13,11-Euro-Bewegung ermitteln lassen. Ziele auf der Oberseite könnten nun bei 10,17 Euro, 10,73 Euro, 11,19 Euro, 11,65 Euro, 12,21 Euro und 13,11 Euro zu finden sein. Unterstützungen lägen bei 9,26 Euro, 8,35 Euro, 7,77 Euro und 6,88 Euro bereit. Die Analysten der DZ Bank sehen ein Kursziel von 11,00 Euro. Diese liegt relativ mittig der beiden hier ermittelten Marken von 10,73 Euro und 11,19 Euro.

