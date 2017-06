Aktie im Fokus - Südzucker

Die Wertpapiere von Südzucker notierten am 14. Oktober 2016 auf einem Verlaufshoch von 25,94 Euro. Am 24. Mai 2017 lag der Kurs bei einem Zwischentief von 18,61 Euro. Die nächsten Widerstände und Unterstützung könnten sich aufgrund dieser Bewegung ermitteln lassen. Die Bullen könnten Ziele bei 20,33 Euro, 21,40 Euro, 22,28 Euro, 23,13 Euro, 24,20 Euro und 25,94 Euro in Angriff nehmen.

Unterstützungen als Ziele für die Bären könnten sich bei 18,61 Euro, 16,87 Euro, 15,80 Euro und 14,07 Euro ergeben. Die Analysten von Goldman Sachs vergaben in ihrer aktuellen Studie ein Kursziel von 17,60 Euro. Das Kursziel liegt recht in der Mitte von 18,61 und 16,87 Euro und außerdem rund um viele Zwischenhochs von November und Dezember 2015.

