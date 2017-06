Stuttgart - Der LBBW Nachhaltigkeit Aktien R (ISIN DE000A0NAUP7/ WKN A0NAUP) investiert in europäische Aktiengesellschaften, die ein überdurchschnittliches ökologisches und soziales Rating aufweisen, so die Experten von LBBW Asset Management.Grundlage der Auswahl sei eine anhand von ca. 150 Kriterien durchgeführte Bewertung durch oekom research AG, einen weltweit führenden Anbieter von Informationen über die soziale und ökologische Entwicklung von Unternehmen, Branchen und Ländern. Im ersten Schritt erfolge eine strenge Nachhaltigkeitsprüfung. In Gesellschaften mit kontroversen Geschäftsfeldern bzw. Geschäftspraktiken werde nicht investiert. Dazu würden z.B. Atomenergie, Rüstung, Tabak, Abtreibung, Glücksspiel, Kinderarbeit und Menschenrechtsverletzungen zählen. Anschließend erfolge eine Auswahl der Unternehmen nach dem Best-in-Class-Ansatz. Im zweiten Schritt werde unter Beachtung zahlreicher streng betriebswirtschaftlicher Gesichtspunkte entschieden, in welche der verbleibenden Titel investiert werde.

