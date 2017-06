Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Scout24 mit "Buy" und einem Kursziel von 38,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Betreiber von Online-Anzeigenportalen sei hoch profitabel und verfüge über signifikantes organisches Wachstumspotenzial, schrieb Analyst Craig Abbott in einer Studie vom Freitag. Künftig dürften zudem die Ausschüttungen an die Aktionäre steigen./ajx/edh

ISIN: DE000A12DM80