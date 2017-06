Einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten war Sir John Templeton (1912-2008), der mit dem Templeton Growth Fund in die Börsengeschichte einging. Denn seit dem Start 1954 bis zum Verkauf an die Franklin Group 1992 erzielte die Fondslegende im Schnitt Jahresrenditen von 14,5%! Damit wurde der S&P 500 in jedem Jahr um fast das Doppelte übetroffen. Das Erfolgsrezept von Templeton...

