Die Aktie von Aurelius fiel gestern (bereinigt um die Dividenden-Ausschüttung in Höhe von 4 Euro je Aktie) um 3% in den Keller, kann sich aber weiter über der 50-Euro-Marke halten. Auf der Hauptversammlung am Mittwoch in München konnten einige positive Impulse (Rekorddividende von 4,00 EUR je Aktie, Transparenz wird weiter erhöht, EBITDA soll 2017 die 500-Mio.-Euro-Marke überschreiten)...

