NEW YORK (IT-Times) - Das E-Commerce-Unternehmen Etsy hat Entlassungen angekündigt. Insgesamt will das US-Unternehmen rund 15 Prozent seiner Belegschaft kündigen. Das Unternehmen Etsy, das 2005 in New York gegründet wurde, hat sich auf den Kauf und Verkauf von Vintage-Möbeln und Künstlerbedarf spezialisiert....

Den vollständigen Artikel lesen ...