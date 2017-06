Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: LANXESS Aktiengesellschaft / Bekanntgabe gem. Art. 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 LANXESS Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation 2017-06-23 / 11:11 Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. LANXESS Aktiengesellschaft Köln - ISIN DE0005470405 - - WKN 547040 - Bekanntgabe gem. Art. 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 LANXESS AG schließt Aktienrückkauf ab Die LANXESS AG hat den durch Bekanntmachung vom 16. Juni 2017 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 am 19. Juni 2017 begonnenen Aktienrückkauf am 22. Juni 2017 abgeschlossen. Es wurden insgesamt 82.477 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs von der LANXESS AG erworben. Dies entspricht 0,09% des Grundkapitals. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich EUR 67,17. Insgesamt wurden eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von EUR 5.539.937,41 (ohne Nebenkosten) erworben. Der Erwerb der Aktien dient ausschließlich dem Zweck, Verpflichtungen aus einem Belegschaftsaktienprogramm zu erfüllen. Der Erwerb der Aktien erfolgte durch ein von der LANXESS AG beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über das XETRA-Handelssystem an der Frankfurter Wertpapierbörse. Im Zeitraum vom 19. bis zum 22. Juni 2017 betrugen die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen jeweils pro Tag: Datum Gesamtzahl Gewichteter Aggregiertes zurückgekaufter Durchschnittskurs Volumen (EUR) Aktien (Stück) (EUR) 19.06.2017 20.000 67,6177 1.352.354,00 20.06.2017 20.000 67,9495 1.358.990,00 21.06.2017 22.500 66,7072 1.500.912,00 22.06.2017 19.977 66,4605 1.327.681,409 Gesamt 82.477 67,1695 5.539.937,41 Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages sind auf der Internetseite der LANXESS AG unter www.lanxess.de im Bereich 'Investor Relations' veröffentlicht. Köln, 23. Juni 2017 Der Vorstand 2017-06-23 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: LANXESS Aktiengesellschaft Kennedyplatz 1 50569 Köln Deutschland Internet: www.lanxess.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 585727 2017-06-23

