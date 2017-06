23.06.2017 Mit 30. Juni endet das Geschäftsjahr 2016/2017 der Salinen Austria AG. Nach Jahren mit leicht positiven Ergebnissen können den Vertretern des Aufsichtsrates Anfang Juli sehr gute Zahlen präsentiert werden. Das Kontrollgremium wird bei seiner Sitzung am 3. Juli auch umfassende Änderungen im Vorstand beschließen. Neuer Vorstandsvorsitzender wird Ex Lenzing -Chef Peter Untersperger. In den Vorstand berufen wird auch Kurt Thomanek, Geschäftsführer der Salzwelten GmbH. Strategie noch stärker vorantreiben Die Vorstandsmitglieder Stefan Maix (Vorstandsvorsitzender), Thomas Seidel (Finanzen) und Christoph Gruber (Produktion) werden ihre Vorstandsmandate zurücklegen. Der Aufsichtsrat bedankt sich für die in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...