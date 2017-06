FMW-Redaktion

Die deutschen Reallöhne steigen 13 Quartale in Folge. Das ist mal eine Aussage. Aber was hat das genau zu bedeuten? Der sogenannte Nominallohn ist der real in Euro gezahlte Lohn. Die heute verkündete Nominallohn-Steigerung vom 1. Quartal 2016 zum 1. Quartal 2017 betrug 2,6%. Um herauszufinden, was der Bürger in der Realität davon hat, muss man die für diesen Zeitraum gültige Inflationsrate vom Nominallohn abziehen. Die lag mit satten 1,9% so hoch wie seit fünf Jahren nicht mehr.

Dennoch gibt es trotz so einer hohen Inflation also immer noch einen realen Lohnzuwachs von 0,7%, also den Reallohn. Auch wenn das Statistische Bundesamt von +0,6% spricht, sind 2,6% abzüglich 1,9% bei uns immer noch 0,7% Reallohnzuwachs. Und dieser Zuwachs nach Inflation hält nun 13 Quartale in Folge an, so das Statistische Bundesamt heute. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung seit 2008. Der Reallohn ...

