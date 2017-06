Die Commerzbank hat die Einstufung für die Aktie des Vakuumpumpen-Spezialisten Pfeiffer Vacuum nach einem Zukauf in den USA vorerst auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Auf den ersten Blick erscheine die Übernahme von Nor-Cal Products attraktiv, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie vom Freitag. Die Bedingungen der Transaktion seien fast zu gut, um wahr zu sein. Pehl kündigte eine Überarbeitung seines Votums an, da sein Kursziel nun überschritten worden sei./ajx/edh

