Wien - Die Bremer Landesbank welche durch Schiffskredite deutlich in Schieflage geriet und letztes Jahr einen Verlust von EUR 1,4 Mrd. ausgewiesen hat und danach von der Norddeutschen Landesbank (NordLB) komplett übernommen wurde, gab bekannt, die Kuponzahlungen auf deren AT1 Anleihe (zwei Anleihen mit einem Gesamtvolumen von EUR 150 Mio.; Kupons 8,5% und 9,5%) am 29. Juni ausfallen zu lassen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).

Den vollständigen Artikel lesen ...