Stuttgart - Die im April vom Düngemittel- und Salzproduzenten K+S (ISIN DE000KSAG888/ WKN KSAG88) emittierte Anleihe (ISIN XS1591416679/ WKN A2E4U9) verzeichnete in der Handelswoche mehr als 2,2 Millionen Euro Handelsumsatz an der Börse Stuttgart, so die Börse Stuttgart.Das mit einem Kupon von 2,625 Prozent ausgestattete Papier rentiere bei einem Kurs von 103,60 bei 1,96 Prozent. Die Anleihe laufe bis zum 06.04.2023, sofern sie nicht vorzeitig unter Zahlung einer Prämie von 0,45 Prozent bis zum 06.01.2023 durch den Emittenten gekündigt werde. Nach dem 06.01.2023 könne die Anleihe zu 100 Prozent zurückgezahlt werden.

