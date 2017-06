Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist in den letzten Wochen wieder mehr in den Fokus von Aktionären und Analysten geraten. Der Aktienkurs konnte in den letzten 3 Monaten einen Zuwachs von ~28 Prozent verzeichnen. Laut Aktienanalyst Richard Schramm von HSBC ist der Aufwärtstrend auch noch lange nicht vorbei. Er sieht die Aktie derzeit mit einem Kursziel von 3,60 EUR und gibt eine klare Kaufempfehlung ab.Das Unternehmen schaffte es innerhalb der vergangenen 5 Jahre, nach einem Restrukturierungsprogramm und einem Portfolioumbau wieder mehr Aufträge zu generieren und Gewinne zu erwirtschaften. Auch die Auftragslage hat sich sichtlich verbessert nach dem Geschäftsjahr 2014/2015.Doch was sind die Hintergründe?Im Pressebericht vom 8. Juni stellte die Heidelberger Druckmaschinen AG eine neue Strategie vor, welche zu einem deutlichen Umsatzwachstum (von min. 500 Mio....

Den vollständigen Artikel lesen ...