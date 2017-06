Stuttgart - Der Schweizer Gesundheitsdienstleister Galencia AG hat zwei Anleihen in Schweizer Franken (CHF) emittiert, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe (ISIN CH0367206692/ WKN A19JH1) sei mit einem Emissionsvolumen von 200 Mio. CHF begeben worden. Für die Laufzeit bis zum 15.06.2023 werde ein Zins in Höhe von 0,5 Prozent per anno bezahlt. Die Mindeststückelung liege bei 5.000 CHF nominal.

