Stuttgart - Anleihen vom Industriekonzern thyssenkrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) waren in der Handelswoche gefragt bei Anlegern an der Börse Stuttgart, so die Börse Stuttgart.Insbesondere der am 27. August 2018 fällige Bond (ISIN DE000A1R08U3/ WKN A1R08U) sei rege gehandelt worden. Das mit einem Kupon von 4,0 Prozent ausgestatte Papier sei zu einer Mindeststückelung von 1.000 Euro nominal handelbar. Bei einem aktuellen Kurs von 104,44 rentiere die von Standard & Poor's mit BB bewertete Anleihe bei 0,20 Prozent.

