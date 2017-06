Dreilinden / Berlin (ots) - Die Hitzewelle überrollt das Land und die Deutschen rüsten sich für den Super-Sommer. Auch bei eBay laufen die Einkaufskörbe mit den Trend-Produkten des Sommers heiß. Statt Siesta im Pool versprechen die Verkaufsdaten allerdings eher sportliche Höchstleistung auf dem Wasser und in der Luft. Hier kommen die Top-5-Sommer-Produkte bei eBay*:



- Ungewöhnliche Höhenflüge: Der Verkauf von Springschuhen und Springstiefeln, die es dem Träger erlauben, sich kängurugleich durch die Luft zu bewegen, stieg im Vergleich zur vorangegangenen Woche um das Vierfache. Da sage noch jemand, drückende Hitze würde die Aktivität drosseln.



- Ab aufs Wasser: Auch der Wassersport steht hoch im Kurs. Die Anzahl der verkauften Boote allgemein bei eBay stieg in der letzten Woche um 171 Prozent. Speziell die Anzahl der verkauften Segelboote stieg um das Doppelte.



- Gut gelüftet: Die Deutschen lieben es frisch und wappnen sich mit geeignetem Gerät gegen die Hitzewelle. Lufterfrischer verzeichnen dabei ein Verkaufswachstum von 58 Prozent, Klimaanlagen- und Luftfilter um 55 Prozent.



- Die Klassiker: Auch die typischen Saisonprodukte liegen im Trend. Um 42 Prozent stiegen die Verkäufe von Liegen und Sonnenschirmen, um fast 20 Prozent erhöhte sich die Anzahl der verkauften Schwimmbecken bei eBay.



- Für Sommer-Skeptiker: Nicht alle vertrauen jedoch auf die anhaltende Hitze. Offenbar rechnen viele Deutsche bereits jetzt mit dem Wintereinbruch und steigerten den Einkauf von Eisfreihaltern für Teiche und Brunnen um fast die Hälfte. Wärmende Kaminöfen erreichten sogar einen Anstieg um 61 Prozent.



Für alle, die noch auf der Suche nach ihren neuen Sommerlieblingen sind, kommen die aktuellen eBay Sommer-WOW-Wochen wie gerufen. Ab heute gibt es bei eBay mit dem Code "PSOMMER" 15 Prozent Rabatt auf Garten- und Terrassenequipment wie Strandkörbe, Grills und erfrischende Pools. Der Gutscheincode kann vom 23. Juni 2017, 09:00 Uhr bis zum 25. Juni 2017, 23:59 Uhr eingelöst werden unter http://www.ebay.de/rpp/sommer-gutscheine.



*Alle Zahlen richten sich nach der Anzahl verkaufter Artikel im Zeitraum 05.-16.06.2017 bei ebay.de.



Über eBay:



eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) ist ein global führendes Unternehmen im Bereich Handel. Die zum Unternehmen gehörenden Plattformen eBay, StubHub sowie eBay Classifieds verbinden Millionen Käufer und Verkäufer auf der ganzen Welt und schaffen durch 'Connected Commerce' wirtschaftliche Chancen und neue Möglichkeiten für alle. eBay wurde 1995 in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist heute einer der weltweit größten und lebendigsten Marktplätze mit einem Angebot von einer einzigartigen Breite und Tiefe. Im Jahr 2016 wurden auf dem eBay-Marktplatz Waren im Wert von 84 Milliarden US-Dollar gehandelt. Mehr Informationen über das Unternehmen und die zu ihm gehörenden Marken sind zu finden unter www.ebayinc.com.



OTS: eBay GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6657 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6657.rss2



Pressekontakt: Marita Wünsch | eBay Group Services GmbH | Unternehmenskommunikation Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Europarc Dreilinden Tel: +49 (0)30. 8019. 5381 | E-Mail: presse@ebay.de Auf unserer Website: presse.ebay.de Nadine Gabriel | achtung! GmbH | Account Director Straßenbahnring 3, 20251 Hamburg Tel: +49 (0)40. 450210. 821 | E-Mail: nadine.gabriel@achtung.de