Die ASCO-Konferenz (ASCO: American Society for Clinical Oncology) ist das Highlight für Unternehmen, die im Bereich der Krebsbekämpfung unterwegs sind. Dieses Jahr nahmen rund 30.000 Branchenvertreter an der Veranstaltung in Chicago teil. Für die Branche scheinen derzeit goldene Zeiten anzubrechen. In den vergangenen Jahren wurde viel im Bereich der Onkologie investiert. Das ist kein Wunder, handelt es sich doch um einen der größten Pharma-Märkte. Dieses Jahr haben auf der ASCO etliche Firmen vermeldet, dass sie mit ihren Medikamentenkandidaten die Phase III erreicht haben. Allein bis Jahresende 2017 sollen bis zu acht zulassungsrelevante Studien in der klinischen Endphase beginnen. Dann entscheidet sich, wer wirklich das Potenzial zum Blockbuster hat. Diese Meldungen waren es unter anderem, die den Nasdaq Biotech-Index, das wichtigstes Börsenbarometer dieser Branche, technisch in eine attraktive Lage brachten. Die ...

