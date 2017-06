Mit Delivery Hero, Vapiano und Noratis gehen gleich drei IPO-Kandidaten noch vor Monatsende an die Börse. Doch Anleger sollten sich von der Euphorie um die Börsenneulinge nicht anstecken lassen.

Mit drei Börsengängen im Juni startet die IPO-Saison 2017 durch. Aktuell zum Verkauf stehen der Essenslieferdienst Delivery Hero, die Pizza- und Pastakette Vapiano sowie der Immobilienentwickler Noratis. Und es geht gleich euphorisch los: Bei Delivery Hero übertrifft die Nachfrage von Investoren und Anlegern schon am ersten Tag der Zeichnungsfrist die für das Angebot zur Verfügung gestellten Aktien. Insgesamt 1,2 Milliarden Euro können bei allen drei Unternehmen investiert werden. Gleichzeitig setzt der Aktienindex Dax zu einem Rekordsprung an.

Langfristig orientierte Anleger sollten sich von dem Kaufrausch nicht anstecken lassen. Zwar sind angesichts der guten Stimmung Zeichnungsgewinne möglich, wenn die Kurse der Börsenaspiranten kurz nach der Erstnotiz kräftig zulegen. Doch als Anlageobjekt eignet sich nicht jeder der drei Kandidaten.

Delivery Hero will Kapitalgeber auszahlen

Fangen wir an mit dem größten Brocken, Delivery Hero, mit seinem Großaktionär Rocket Internet. Weniger als die Hälfte des Emissionserlöses von fast einer Milliarde Euro wird dem Unternehmen selbst zufließen. Dieses wiederrum steckt einen Großteil des bei ihm ankommenden Anlegergeldes in die Tilgung von Bank- und Gesellschafterdarlehen. Die neuen Aktionäre sollen also vorwiegend alte Kapitalgeber auszahlen, statt in den Ausbau des Geschäfts zu investieren.

Trotzdem reißen sich die Geldgeber um die Aktien. Angesichts der schon jetzt hohen Nachfrage besteht kein Zweifel daran, dass Delivery Hero schon am Freitag nächster Woche erstmals an der Börse gehandelt wird. Der Kurs dürfte dann weit über der Zeichnungsspanne von 22 bis 25 Euro liegen. Im vorbörslichen Handel wurden bereits bis zu 29,80 Euro bezahlt.

Bei 172 Millionen Delivery-Aktien ergäbe das fünf Milliarden Euro Börsenwert. Selbst wenn das Unternehmen weiter wächst und in diesem Jahr rund 450 Millionen Euro Umsatz erzielt, wäre das mehr als eine zehnfache Bewertung des Geschäftsvolumens. Dass die Aktien des niederländischen Konkurrenten Takeaway nach 50 Prozent Kursrally in diesem Jahr auf eine ähnlich hohe Bewertung kommen, ist kein Grund, für Neuling Delivery auch so viel zu bezahlen.

Aufgeblähte Bilanz

Weitere Risiken kommen hinzu. Delivery leidet unter hohen operativen Verlusten und teuren Krediten. Zwar konnte ...

