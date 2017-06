Liebe Trader,

Noch im September 2015 befand sich das Wertpapier von Volkswagen ausgelöst durch den bekannten Abgasskandal im freien Fall und fiel auf ein Verlaufstief von 86,38 Euro zurück, anschließend ging es aber bis an den markante Horizontalwiderstand um 136,65 Euro wieder schnell aufwärts. Dort verweilte das Papier bis Anfang dieses Jahres - erst im Januar gelang ein Ausbruch darüber mit einem Verlaufshoch bei 156,55 Euro. An dieser Stelle leiteten Marktteilnehmer jedoch eine mehrwöchige Konsolidierungsbewegung zurück auf das Niveau von rund 130,00 Euro ein, die bis Mitte letzter Woche sogar an die langfristige Aufwärtstrendlinie seit Oktober 2015 heran reichte. Im gestrigen Handel gelang aber ein eindrucksvoller Turnaround, sodass nun der gleitende Durchschnitt EMA 200 auf Tagesbasis einen ausgiebigen Test unterzogen werden sollte. Noch ist die Aktie von VW nicht ganz aus dem Schneider, bietet aber genügend Raum für ein spekulatives Investment.

Long-Chance:

Das recht günstige Kursniveau von 134,40 Euro sowie der potentielle Doppelboden im Bereich von 130,00 Euro begünstigen einen baldigen Kursschub bei den Papieren des Volkswagenkonzerns und sind jetzt auch für einen spekulativen Long-Einstieg an Trendkanal bestens geeignet. Ein richtiges Kaufsignal wird hingegen erst oberhalb von 136,85 Euro aktiv und führt anschließend über das Zwischenhoch von 146,70 Euro bis auf 156,55 Euro weiter rauf. Die Verlustbegrenzung sollte aber noch unter den jüngsten Tiefs von 130,00 Euro angesetzt werden. Darunter dürfte es nämlich recht schnell zu einem Trendbruch, sowie Abgaben auf das Niveau von zunächst 120,00 Euro kommen - im weiteren Verlauf ist von einem Rücksetzer auf 110,60 Euro auszugehen.

Einstieg per Market-Buy-Order: 134,40 Euro

Kursziel: 140,00 / 146,70 / 150,00 / 156,55Euro

Stopp: < 130,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 4,40 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Volkswagen AG VZ, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 134,40 Euro; 12:20 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

