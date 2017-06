- Grifols erhält CE-Kennzeichnung für ID RHD XT



- Das Diagnostik-Kit erkennt die wichtigsten RHD-Varianten und ermöglicht eine rationellere Nutzung von D-negativ Präparaten



Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Grifols (MCE: GRF, MCE: GRF.P und NASDAQ: GRFS), eines der weltweit führenden Unternehmen für biologische Arzneimittel aus Plasmaderivaten und für Transfusionsmedizin, hat die CE-Kennzeichnung, d. h. die europäische Konformitätszulassung für seinen innovativen ID RHD XT Diagnostiktest erhalten. Das Diagnostik-Kit ist zur Nutzung auf der gleichen Plattform wie ID CORE XT und ID HPA XT entwickelt worden, die es Immunhämatologen seit dem Jahr 2014 ermöglicht, detaillierte Spenderdatenbanken aufzubauen und die Bedürfnisse derjenigen Patienten zu erfüllen, die häufige oder mehrere Transfusionen brauchen.



Es wird empfohlen, RHD-Genotypisierung bei Vorliegen abweichender Ergebnisse bezüglich RhD oder bei Ermittlung eines schwachen D-Phänotyps durchzuführen, laut Angaben der Work Group on RHD Genotyping, die von der Akkreditierungsorganisation AABB und CAP einberufen wurde (Sandler, et al. Transfusion 2015). RHD-Genotypisierung kann die unnötige Verabreichung von RhIG (Rh-Immunglobulin) bei schwangeren Frauen reduzieren und unnötige Transfusionen von RhD-negativen roten Blutkörperchen an Empfänger mit einem serologisch schwachen D-Phänotyp verringern. ID RHD XT beinhaltet die Varianten, die in diesen Empfehlungen spezifiziert sind.



Eine effiziente Technologie zur Genotypisierung im Dienst der Immunhämatologen



ID RHD XT wird von Progenika, einem Unternehmen von Grifols, hergestellt, das Blutgruppen-Genotypisierungstests mit leichter Bedienbarkeit und schnellen Resultaten entwickelt. Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Schnelligkeit von ID RHD XT entsprechen denen von ID CORE XT und ID HPA XT und so sind Immunhämatologen in der Lage, Ergebnisse innerhalb von vier Stunden nach der DNA-Extraktion zu gewinnen.



"Wir sind stolz auf diesen wichtigen Erfolg, der unseren Einsatz zur Bereitstellung von hochqualitativen Lösungen verstärkt, die die Praktiken in der Transfusionsmedizin verbessern." - Carsten Schroeder, Grifols President für Diagnostic Commercial Operations



Über Grifols



Grifols ist ein global tätiges Gesundheitsunternehmen mit einer mehr als 75-jährigen Tradition, die Gesundheit der Menschen und deren Wohlbefinden durch die Entwicklung von lebensrettenden Plasma-Arzneimitteln, Diagnostiksystemen und Produkten für die Krankenhausapotheke zu verbessern.



Das Engagement für Gesundheit ist der Motor unserer Aktivitäten, die sich auf drei Sparten aufteilen: Biowissenschaften, Diagnostik und Klinik, die innovative Produkte für medizinische Fachleute in mehr als 100 Ländern weltweit entwickeln, herstellen und vermarkten.



ID RHD XT, ID CORE XT, ID RHD XT und BIDS XT haben die CE-Kennzeichnung und stehen zum kommerziellen Vertrieb in der EU zur Verfügung. Produktregistrierung und -verfügbarkeit variieren je nach Land. Fragen Sie Ihren Grifols-Vertreter vor Ort, um weitere Informationen zu erhalten.



