Paris - Die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly" eine Aktienanleihe (ISIN DE000PR8ETE8/ WKN PR8ETE) auf die Aktie von thyssenkrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) vor.Gute Nachrichten aus dem Hause thyssenkrupp. Ein Großauftrag der norwegischen Regierung über den Bau von vier U-Booten sei vom norwegischen Parlament bestätigt worden. Somit sei der Weg frei für das rund 4,3 Milliarden Euro teure Projekt, das an die Tochtergesellschaft ThyssenKrupp Marine Systems gehen solle. Auch in die Fusionsverhandlungen mit Tata Steel sei zuletzt wieder etwas mehr Bewegung gekommen, nachdem dort Fortschritte bei den Verhandlungen für die milliardenschweren Pensionsverpflichtungen hätten verzeichnet werden können. Insgesamt hoffe der Konzern auf Synergien im Rahmen von 400 bis 600 Millionen Euro jährlich. Dies sei nach Vorstandschef Heinrich Hiesinger auch dringend notwendig, da der Konzern noch unter mangelnder Wettbewerbsfähigkeit leide. Der Aktienkurs von thyssenkrupp befinde sich trotz der operativen Fortschritte seit Jahresbeginn überwiegend in einer Seitwärtsbewegung.

