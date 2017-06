Die US-Bank Citigroup hat PSA nach einem Treffen mit der Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Autobauers auf "Neutral" belassen und ein Kursziel von 19 Euro genannt. Es sei beeindruckend, was die Franzosen in diesem Bereich leisteten bei relativ geringen Ausgaben, schrieb Analyst Michael Tyndall in einer Studie vom Freitag. Innovationen seien aber nicht der Haupttreiber der Aktie./ajx/edh

