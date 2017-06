In der vorletzten Juni-Woche (KW25) und heißesten Woche des Jahres ist auch das Treiben am KMU-Anleihen-Markt reger denn je: Die paragon AG hat sich für die Begeung einer Folge-Anleihe entschieden und möchte die gute Stimmung am KMU-Anleihen-Markt nutzen - was auch den großen Medien nicht entgangen zu sein scheint, siehe den neuesten FAZ-Artikel zu Mittelstandsanleihen - und im Rahmen eines öffentlichen Angebots (27. bis 29.07.17) sowie einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren eine neue Anleihe begeben. Das Zielvolumen des neuen Bonds beträgt 40 Millionen Euro, der Zinskupon bzw. eine Zinsspanne wird vor dem öffentlichen Zeichnungsstart am kommenden Dienstag bekanntgegeben. Warum sich das Unternehmen für die Begebung einer Folge-Anleihe entschieden hat, erfahren Sie kommende Woche im Anleihen Finder-Emissions-Interview mit dem Gründer und Geschäftsführer der paragon AG, Klaus Dieter Frers. Immobilienexperte EYEMAXX bietet seinen Anlegern derweil ein Anleihe-Tauschangebot an. Dabei kann die EYEMAXX-Anleihe 2013/19 im Verhältnis 1:1 in die EYEMAXX-Anleihe 2014/20 getauscht werden. Das Umtauschvolumen ist auf einen Nominalbetrag von bis zu 4,999 Millionen Euro beschränkt.

Die SANHA GmbH & Co. KG hat in dieser Woche für Aufsehen gesorgt, weil sie ihren Anlegern die Prolongation der Unternehmensanleihe 2013/18 um fünf Jahre zu einem reduzierten Zinssatz von 5,5 % vorgeschlagen hat. Für den Verlängerungszeitraum verspricht das Unternehmen seinen Anleihegläubigern zusätzliche Sicherheiten. Die Anleger müssen die Pläne des Unternehmens in einer ersten Gläubigerabstimmung ohne Versammlung im Zeitraum vom 25.07.2017 bis 31.07.2017 aber erst noch absegnen. Aufgrund der Verlängerungspläne der Gesellschaft hat die Creditreform Rating AG das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...