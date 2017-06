München (ots) - Der PC-WELT-Channel (https://www.youtube.com/user/PCWELT) gehört zu den bedeutendsten Youtube-Angeboten Deutschlands. Das geht aus einer Analyse der dpa-Tochter news aktuell und Faktenkontor hervor, die in 13 Kategorien den jeweils erfolgreichsten Kanal gekürt haben. Die PC-WELT landete im Bereich Technologie auf Platz eins. Insgesamt waren 2.000 deutschsprachige Channel untersucht worden. Kriterien für das Ranking waren die Anzahl der eingestellten Videos, die Anzahl der Abonnenten und der Gesamtaufrufe sowie der prozentuale Zuwachs der Aufrufe des Kanals und der Videos in den letzten 30 Tagen.



"Wir freuen uns über die Auszeichnung, die eine Bestätigung für das große Engagement unseres Redaktionsteams ist", sagt PC-WELT-Chefredakteur Christian Löbering. "Durch die Fokussierung unserer Video-Strategie auf Youtube konnten wir nicht nur eine treue Zuschauer-Basis aufbauen, sondern zugleich wertvolle Erfahrungen sammeln, wie gute B2C-Infotainment-Videos im Web inhaltlich aufgebaut werden müssen - das zahlt sich jetzt aus."



Aktuell hat der PC-WELT-Channel etwa 420.000 Abonnenten und generiert rund 2,5 Millionen Video-Views im Monat. Neben den Kernthemen Gaming-Hardware und Mobile deckt der Kanal auch viele andere Bereiche der Consumer-Technologie wie Drohnen, Virtual Reality, Home Entertainment, Windows, Automotive und Smart Home ab.



