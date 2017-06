Liebe Trader,

Der US-amerikanische Leitindex Dow Jones hat sich zuletzt über seine Hochs von 21.169 Punkten hinweggesetzt und ist auf ein bisheriges Rekordhoch von 21.532 Punkten angestiegen, seit einigen Tagen aber schwächelt der Index und entfernt sich sukzessiv von seinen Hochs aus dieser Woche - scheinbar schlittert das Barometer derzeit in eine zwischengeschaltete Konsolidierung. Kein Wunder auch, die letzte Aufwärtstrendphase dauert schon seit Mitte April an und zeigte kaum Schwächen. Aber auch hierbei sollten sich Anleger nicht allzu viel versprechen, die nächsten Unterstützungen nahen bereits, weshalb auch ein potentielles Short-Engagement auf nur wenige Tage ausgelegt werden kann.

Short-Chance:

Aus der charttechnischen Auswertung der vorliegenden Situation lässt sich nach dem Rekordhoch bei 21.532 Zählern nun eine kleine Gegenbewegung ausmachen, die in den Unterstützungsbereich von 21.169 Punkten abwärts reichen sollte. Spätestens am EMA 50 bei aktuell 21.047 Punkten melden sich Käufer wieder zurück und dürften kurzzeitig das Ruder übernehmen. Weiteres Aufwärtspotential beim Dow Jones wird jedoch erst oberhalb der aktuellen Wochenhochs von 21.532 Punkten frei und könnte die Notierungen in den Bereich von zunächst bis 21.700 Punkten hoch treiben, darüber wäre sogar ein Kursanstieg an die runde Marke von 22.000 Punkten vorstellbar.

Widerstände: 21.454 / 21.532 / 21.600 / 21.670 / 21.700 / 21.720 Punkte

Unterstützungen: 21.355 / 21.266 / 21.169 / 21.179 / 21.100 / 21.047 Punkte

Wochenchart:



Tageschart:



Dow Jones-Index, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 21.397 Punkte; 13:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diesen Index können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.