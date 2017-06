Rückblick: Der deutsche Automobilkonzern ( ISIN: DE0007664039) konnte in diesem Jahr bislang nur im Januar wirklich überzeugen. Es sah alles danach aus, als ob wir es hier mit einer längerfristigen Trendwende zu tun hätten, doch der Großteil der Anleger verabschiedete sich wieder vom Wertpapier. Nun sind wir wieder an der so wichtigen Marke von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...