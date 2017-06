Was AUTOMOBIL PRODUKTION bereits vor einigen Tagen meldete, trifft weitgehend zu: Tesla will eine Werk in China bauen, es laufen bereits intensive Sondierungsgespräche mit den lokalen Behörden in Shanghai und wohl auch der Shanghai Lingang Gruppe, Besitzer großer Industrieflächen. Mindestens weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...