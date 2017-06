FRANKFURT (Dow Jones)--Die Commerzbank rechnet im zweiten Quartal wegen hoher Kosten für den Konzernumbau mit roten Zahlen. Die Belastungen für die neue Strategie, die insgesamt geringer ausfallen als erwartet, sollen komplett in den Monaten April bis Juni verbucht werden, teilte Deutschlands zweitgrößte Bank mit. Die Commerzbank AG bezifferte die Rückstellungen auf rund 810 Millionen Euro. Die Verhandlungen mit den Arbeitnehmergremien seien "weit fortgeschritten".

Bisher hatte die Bank jeweils für dieses und kommendes Jahr 550 Millionen Euro an Restrukturierungsrückstellungen in Aussicht gestellt. Kurzfristig solle ein "Rahmeninteressenausgleich und Rahmensozialplan" abgeschlossen werden, so das Geldhaus weiter.

Operativer Gewinn sinkt

Operativ will die Commerzbank im zweiten Quartal aber einen Gewinn erzielen. Dieser falle allerdings wegen "verhaltener Märkte" wohl geringer aus als im Vorquartal. Im Gesamtjahr will die Bank unter dem Strich - trotz der Belastungen - zumindest keinen Verlust ausweisen.

Die Commerzbank hatte die neue Strategie bereits vergangenes Jahr angekündigt. Sie will sich auf ihre Kerngeschäfte mit Privatkunden und kleinere Unternehmen konzentrieren sowie das Segment Firmenkunden. Dafür sollen etwa 9.600 Jobs der etwa 45.000 Stellen wegfallen, hieß es damals. In Wachstumsfeldern will die Bank dafür 2.300 neue Stellen schaffen.

June 23, 2017 07:39 ET (11:39 GMT)

