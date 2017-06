BRÜSSEL (dpa-AFX) - Merkel und Macron macht Merkron oder Mercron: Auf Twitter erwarteten viele Beobachter des EU-Gipfels in Brüssel die gemeinsame Pressekonferenz von Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zum Abschluss des Treffens der Staats- und Regierungschefs. Häufig zu finden waren die Hashtags Merkron oder Mercron. Die EU-Vertretungen beider Länder kündigten den gemeinsamen Auftritt am Freitag an, allerdings ohne die neuen Wortschöpfungen. Macron setzt bei seinen Reformideen für Europa auf den Schulterschluss mit Deutschland. Das Interesse der Medienvertreter war riesig, vor dem Saal herrschte großer Andrang./rad/DP/zb

AXC0148 2017-06-23/14:15