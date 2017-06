Auch bei Amazons (WKN:906866) Kauf von Whole Foods (WKN:886391) kann man die Frage stellen, die man so vielen Paaren stellt: ?Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?? So jedenfalls hat es John Mackey formuliert, der CEO und Gründer der Bio-Lebensmittelkette. ?Wir sind durch einen gemeinsamen Freund aufeinander aufmerksam geworden. Jason Buechel, Ken Meyer und David Lannon (alles WF-Manager) und ich sind vor sechs Wochen nach Seattle geflogen. Und dann haben wir uns verliebt. Es war wirklich Liebe auf den ersten Blick.? So erzählte es Mackey laut eines Transkripts am Montag.



