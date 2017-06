Die Aussicht auf eine Sonderdividende hat die Aktien des Energiekonzerns RWE am Freitag nur kurz deutlicher angetrieben. Sie machten ihre Verluste kurz nach dem Mittag wett, rutschten dann aber wieder ab. Zuletzt notierten sie wieder 0,74 Prozent im Minus. Am Markt war bereits teilweise damit gerechnet worden, dass RWE seine Anteilseigner an der...

Den vollständigen Artikel lesen ...