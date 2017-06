Basel (awp/sda) - Mit der Übernahme des Geschäfts mit rezeptfreien Medikamenten von Roche hat der deutsche Life Science-Konzern Bayer 2005 in Basel Fuss gefasst. Inzwischen hat sich die Belegschaft des Unternehmens am Rheinknie versechsfacht. Und das Wachstum geht weiter. Angefangen hat Bayer vor zwölf Jahren in Basel mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...