Düsseldorf - Obwohl sich für die kommende Woche lediglich zwei Staaten der Eurozone am Kapitalmarkt angekündigt haben, steigt das Emissionsvolumen auf rund 15 Mrd. EUR, so die Analysten von HSBC Trinkaus &Burkhardt.Dem stünden Rückzahlungen in Höhe von 13 Mrd. EUR gegenüber. Italien stocke am Dienstag seine im Dezember 2018 fällige Nullkuponanleihe um bis zu 2,5 Mrd. EUR auf und erhöhe gleichzeitig den Umlauf der im Mai 2022 und im September 2026 fälligen ILBs um insgesamt 1 bis 2 Mrd. EUR. Am selben Tag stocke die Deutsche Finanzagentur die im Juni 2018 fällige Bundesschatzanweisung um 4 Mrd. EUR auf, bevor Italien am Freitag erneut aktiv werde. Der Stiefelstaat habe konventionelle BTPs sowie CCTeus auf dem Zettel, gebe die genauen Emissionsdetails jedoch erst am kommenden Dienstag bekannt.

