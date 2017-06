Die Lufthansa-Aktie befindet sich heute leicht im Aufwind und damit unter den wenigen Dax-Gewinnern am sonst schwachen Handelstag zum Wochenausklang. Doch knackt die Lufthansa-Aktie bald das 3-Jahres-Hoch bei 18,83? Die Kursmarke gerät auf jeden Fall in absolute Schlagdistanz, denn der Abstand beträgt nur noch 2,1%. Im Dax erreichten in 2017 bislang 9 Aktien ein neues Allzeit-Hoch,...

