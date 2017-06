Lkw-Transporte sind nach wie vor konkurrenzlos günstig. Um mehr Güterverkehr auf die Schiene zu verfrachten haben sich Regierung, Verbände und Bahngesellschaften auf einen Masterplan geeinigt. Reichen die Reformen?

Die Bundesregierung will in Zusammenarbeit mit den Eisenbahngesellschaften die Güterbahn im Wettbewerb gegen den Lkw-Verkehrs stärken. Dafür sollten die Trassenpreise in etwa halbiert, die Gleisanlagen für lange Güterzüge ausgebaut und in München ein Rangierbahnhof als Testfeld für automatisiertes Rangieren erreichtet werden. Die Deutsche Bahn bekommt als Ausgleich für die Senkung der Schienenmaut 350 Millionen jährlich aus dem Bundeshaushalt, sagte Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) am Freitag bei der Vorstellung des "Masterplan Schienengüterverkehr" in Berlin. "Das ist die größte Entlastung für den Schienen-Güterverkehr der vergangenen Jahrzehnte." Die Mittel seien bereits im Entwurf zum Bundeshaushalt 2018 eingeplant.

Laut den Prognosen des Verkehrsministeriums wird der Güterverkehr in Deutschland bis 2020 um 40 Prozent wachsen, auf der Schiene sogar um 43. Doch sind die Voraussetzungen für die Bahn derzeit denkbar schlecht. Die Lkw fahren zu konkurrenzlos niedrigen Kosten unter ...

