Wien - Die Übernahme der UniCredit-Fondstochter Pioneer durch den französischen Vermögensriesen Amundi wird auch in Österreich zu personellen Konsequenzen führen, so die Experten von "FONDS professionell".Bisher stehe fest: Pioneer-Mann Kretschmer werde den Bereich Mittel- und Osteuropa (CEE) verantworten. Dazu würden neben Österreich auch die Tschechische Republik, Polen, Ungarn und andere osteuropäische Länder zählen. Eric Bramoullé, bisher CEO bei Amundi Austria, werde Kretschmer als Stellvertreter zur Seite stehen, wie eine Sprecherin in Paris gegenüber FONDS professionell ONLINE gesagt habe.

