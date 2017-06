Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-06-23 / 15:03 *CANNABIS WHEATON ERHÖHT FINANZIERUNG AUF 60 MILLIONEN CAD* *Vancouver, British Columbia, 23. Juni 2017 - Cannabis Wheaton Income Corp. (TSX VENTURE:CBW) ("Cannabis Wheaton", "CW" oder das "Unternehmen"). *Cannabis Wheaton Income Corp. und Mackie Research Capital Corp., der Lead-Agent und alleinige Bookrunner, haben eine Abänderung des Umfangs der früher bekannt gegebenen Best-Efforts-Privatplatzierung der Sonder-Warrants und Wandelschuldverschreibungseinheiten von 50 Mio. CAD auf bis zu 60 Mio. CAD zuzüglich einer 15prozentigen Mehrzuteilungsoption vereinbart. Die Konditionen des Emissionsangebots werden in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 6. Juni 2017 detaillierter beschrieben. Der Abschluss des Emissionsangebots wird am oder um den 28. Juni 2017 erwartet vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange, der Aushandlung der definitiven Dokumentation, des Abschlusses der zufriedenstellenden Due Diligence und der Abwesenheit wesentlichen nachteiligen Änderung. Im Namen des Board "Chuck Rifici" Chairman &CEO *Über Cannabis Wheaton Income Corp. (TSX VENTURE: CBW)* Cannabis Wheaton, das durch ein Team von Branchenexperten unterstützt wird, ist das weltweit erste Beteiligungsunternehmen in der Cannabisbranche. Wir werden an der Produktion unserer Partner - lizenzierte Cannabisproduzenten und Antragsteller auf Erteilung einer Lizenz zur Produktion von Cannabis - in ganz Kanada beteiligt sein. Der Auftrag von Cannabis Wheaton besteht in der Förderung des Realwachstums unserer Beteiligungspartner, indem wir sie finanziell unterstützen und unsere kollektiven Branchenerfahrungen mit ihnen teilen. *Bleiben Sie mit uns in Verbindung* Nähere Informationen über Cannabis Wheaton und unsere Geschäftsleitung erhalten Sie auf unserer Webseite http://www.cannabiswheaton.com oder auf Twitter (@CannabisWheaton) bzw. über die Rufnummer 1-604 687 7130 oder per E-Mail an Mario@skanderbegcapital.com http://www.skanderbegcapital.com. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. *KONTAKTDATEN* Medienkontakt: Natali Tofiloski (416) 655-1070 natali@themintagency.com Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Cannabis Wheaton Corp. Schlagwort(e): Finanzen 2017-06-23 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 585897 2017-06-23

June 23, 2017 09:03 ET (13:03 GMT)