Paris - Anleger, die einen Teil ihrer Ersparnisse zuletzt in Nickel investiert haben, dürften keine allzu gute Laune haben, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Schließlich sei der Kurs des Metalls, das vor allem für die Produktion von nicht-rostenden Stählen und Nickellegierungen benötigt werde, in den vergangenen Monaten kräftig unter die Räder gekommen; seit Jahresbeginn summiere sich das Minus immerhin auf über 10 Prozent.

