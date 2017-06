Der im DAX notierte Bayer-Konzern steht derzeit mit der geplanten Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto im Fokus. Der Bereich Pharma ist dadurch zuletzt etwas in den Hintergrund des Interesses der Anleger gerückt. Insbesondere nachdem das Geld für größere Zukäufe in diesem Bereich durch die Monsanto-Transaktion wohl fehlen wird. Doch am heutigen Freitag konnte Bayer mit positiven Schlagzeilen aus dem Pharma-Segment auf sich aufmerksam machen. Der Konzern hat für Regorafenib die Zulassungsempfehlung als Zweitlinienbehandlung von Leberkrebs in der EU erhalten. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) habe das Mittel zur Zulassung in einer weiteren Indikation empfohlen, teilte Bayer mit, nachdem das Medikament in einer Studie eine deutliche Verbesserung des Gesamtüberlebens gezeigt hatte. Die Empfehlung bezieht sich auf die Behandlung von erwachsenen Patienten mit hepatozellulärem Karzinom (hepatocellular carcinoma, HCC), die zuvor mit Nexavar (Sorafenib) behandelt worden waren. Regorafenib ist das erste Medikament, das eine signifikante Verbesserung im Gesamtüberleben in der Zweitlinienbehandlung von Patienten mit HCC zeigen konnte, für die es zuvor keine weiteren BehandlungsOptionen gab, so Bayer weiter. Die Entscheidung der Europäischen Kommission wird innerhalb der nächsten zwei Monate erwartet. Eine Zulassung wäre ein guter Erfolg, zumal die Erkrankung die weltweit zweithäufigste krebsbedingte Todesursache darstellt.

