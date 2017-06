Blackberry hat heute Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Der Gewinn lag mit zwei Cent je Aktie über den Erwartungen der Analysten. Die hatten mit null Cent gerechnet. Der Umsatz lag mit 244 Millionen Dollar unter den Schätzungen von 265 Millionen Dollar. Hier sehen Sie wie die Aktie auf die Zahlen reagiert... Zudem gibt Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.