Insgesamt 225 Teilnehmer folgten der Einladung und diskutierten in Mulfingen über die neuesten Entwicklungen der Branche. Auf der Agenda standen 34 Expertenvorträge zu unterschiedlichen Themen der Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik. Die Themenschwerpunkte am 20. und 21. Juni lagen auf Lüftungstechnik für Wohngebäude und Connectivity für Industrie 4.0 sowie auf Data Center Retrofit. Ein besonderer Fokus lag dabei auf der energetischen Optimierung bestehender Lüftungsanlagen sowie auf Lufttechnik für Industrie und Gewerbe. Die Vorträge am 22. Juni widmeten sich der innovativen Kältetechnik. Dr. Bruno Lindl, Geschäftsführer Forschung und Entwicklung der ebm-papst Gruppe erklärt: ...

