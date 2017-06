Nasdaq-100 - Kommt nun der nächste Abwärtsschub?

Henry Philippson,

Hallo am Nachmittag,

Der Index kann kein Aufwärtsmomentum mehr gewinnen. Der jüngsten Erholungsbewegung in den vergangenen Handelstagen scheint im Bereich knapp unterhalb der 5.800 Punkte-Marke erneut die Luft auszugehen.Nachdem der jüngste Kursrutsch von vor zwei Wochen innerhalb der jüngsten beiden Wochen korrigiert wurde, wäre es nun an der Zeit für einen neuen Abwärtsschub in Richtung 5.400 Punkte. Ein Tagesschlusskurs unterhalb von 5.670 Punkten wäre ein prozyklisches Verkaufssignal. Bullisch wird das Chartbild erst wieder nördlich von 5.875 Punkten. Ein Schönes Wochenende allen Lesern!

Nasdaq-100® in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 30.12.2016 - 23.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2012 - 01.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

